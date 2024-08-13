«Сент-Луис Блюз» и «Питтсбург Пингвинз» обменялись драфт-пиками

«Сент-Луис Блюз» и «Питтсбург Пингвинз» совершили уникальную сделку: «Блюз» приобрели у «Пингвинз» выбор во втором раунде драфта 2026 года и выбор в третьем раунде драфта 2025 года в обмен на выбор во втором раунде драфта 2025 года и выбор в пятом раунде драфта 2026 года.

Сделка даёт «Блюз» необходимые драфт-пики в случае, если они успешно подпишут ограниченно свободных агентов «Эдмонтон Ойлерз» Филипа Броберга и Дилана Холлоуэя.

«Блюз» предложили шведскому защитнику Бробергу контракт на два года с зарплатой $ 4,58 млн за сезон. Канадскому форварду Холлоуэю предложен договор на два сезона с зарплатой $ 2,29 млн в год. В случае успеха сделок «Эдмонтон» получит выбор во втором раунде драфта как компенсацию за Броберга и выбор в третьем раунде драфта за Холлоуэя.