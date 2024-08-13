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Вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов назвал Сергея Бобровского своим кумиром

Вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов назвал Сергея Бобровского своим кумиром
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24-летний вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов назвал российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского своим кумиром. Россиянин в прошлом сезоне стал обладателем Кубка Стэнли.

«Я очень рад, что Кубок Стэнли выиграл именно российский вратарь. Бобровский – один из моих кумиров, я за ним наблюдаю на протяжении всей своей карьеры. Я болел за него и был очень рад победе «Флориды». Поздравляю Сергея с этим!» — сказал Мифтахов в интервью Metaratings.

В 58 проведённых матчах прошлого сезона Бобровский достиг показателя отражённых бросков 91,5%. В финальной серии с «Эдмонтоном» он был основным вратарём все семь матчей. В седьмой встрече он пропустил всего одну шайбу в основное время, отразив при этом 23 броска по воротам.

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