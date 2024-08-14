Мартемьянов — о Бочарове: взрослый человек, сам принял решение

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал решение нападающего Станислава Бочарова выйти на рынок свободных агентов и не продлевать контракт с хабаровским клубом.

— Если Бочаров так и не найдёт предложение на рынке, позвонит вам и выразит желание вернуться в «Амур», готовы рассмотреть его услуги или поезд уже ушёл?

— Команда уже сформирована, и у нас нет мест. Физически нет свободных позиций. Может быть, Стас искал какие-то другие предложения. Брал паузы, не торопился с подписанием нашего контракта. Может быть, хотел поехать в европейскую часть или на Урал. Это его выбор. Особого рвения и желания остаться здесь он не выказывал. Взрослый человек, сам принял решение, — сказал Мартемьянов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.