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Мартемьянов: сказал Гальченюку: «Алекс, вернись на молодёжный чемпионат мира»

Мартемьянов: сказал Гальченюку: «Алекс, вернись на молодёжный чемпионат мира»
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Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов оценил подписание контракта с нападающим Алексом Гальченюком.

— Главное подписание «Амура» в межсезонье – переход из СКА Алекса Гальченюка. Всем известно ваше максимально требовательное отношение к высокооплачиваемым игрокам. Ваша фраза – «нужно не только подписать контракт, но и его отработать». Можно сказать, что с Алекса будет особый спрос?
— Спрос со всех особый. Не делю команду на звёзд и полузвёзд. У меня со всеми игроками ровные отношения. Могу и пошутить, и поболтать на любые темы, но спрашивать буду от и до, со всех одинаково. Неважно, какой у тебя контракт. Как только надел игровую майку, ты ответственный за результат.

Что касается Алекса, то я с ним очень много общался по телефону. Он заряжен. Очень хорошо помню, что он творил на молодёжном чемпионате мира. Я ему сказал: «Алекс, вернись туда и вспомни свои ощущения». Когда последний раз созвонились, он ответил: «Тренер, я всё вспомнил и готов работать не покладая рук», — сказал Мартемьянов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Андреем Мартемьяновым читайте на «Чемпионате»:
«Никогда не потерплю подлости и трусости». Честное интервью с Мартемьяновым
Эксклюзив
«Никогда не потерплю подлости и трусости». Честное интервью с Мартемьяновым
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