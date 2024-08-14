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Главный тренер «Амура» рассказал, отпустит ли он Дрозга и Панюкова в национальные команды

Главный тренер «Амура» рассказал, отпустит ли он Дрозга и Панюкова в национальные команды
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Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов рассказал, отпустит ли он нападающих Яна Дрозга и Кирилла Панюкова в национальные команды для участия в олимпийской квалификации.

— В конце августа пройдёт олимпийская квалификация, где должны быть задействованы Кирилл Панюков (Казахстан) и Ян Дрозг (Словения). Если они уедут, то могут пропустить старт сезона. Клубы КХЛ больше не должны в обязательном порядке отпускать своих игроков в иностранные национальные команды, но такой отказ как раз может подорвать атмосферу. Что будете делать, если Ян и Кирилл скажут, что хотят поехать?
— Обязательно пойду им навстречу. У меня с советских времён осталось внутри, что это Национальная (!) команда. Там на груди флаг твоей родины! В своих сборных парни приобретают неоценимый опыт, завоёвывают регалии и звания – всё что угодно. Да и уровень национальных команд не сравнится с клубными. Всё-таки сборная – это сборная, — сказал Мартемьянов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Андреем Мартемьяновым читайте на «Чемпионате»:
«Никогда не потерплю подлости и трусости». Честное интервью с Мартемьяновым
Эксклюзив
«Никогда не потерплю подлости и трусости». Честное интервью с Мартемьяновым
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