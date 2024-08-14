Мартемьянов: Дюрандо грезит вернуться в НХЛ через игру в КХЛ

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов оценил подписание контракта с канадским нападающим Арно Дюрандо.

— КХЛ вернула прежний лимит на легионеров, и «Амур» оперативно воспользовался этой возможностью, подписав Броссо и Дюрандо. Девина мы все хорошо знаем, а вот Арно – новый игрок для лиги. Не опасно ли брать легионера со стороны и везти его на Дальний Восток, не понимая, сможет ли он адаптироваться к игре в объективно непростых условиях?

— У нас приличный тренерский штаб, работает аналитический отдел. Мы просмотрели большое количество игр Дюрандо и не брали кота в мешке.

Он сумасшедшим образом замотивирован, потому что грезит вернуться в НХЛ через игру в КХЛ. Такие прецеденты существуют. Если после игры в «Амуре» парень получит сильное предложение из НХЛ или даже от другого клуба КХЛ, то буду за него только рад. Никогда не злюсь, если хоккеист отправляется на повышение, значит, и твой труд в нём есть.

Когда они прибыли в команду, на первой тренировке сразу сделали под них двустороннюю игру, чтобы посмотреть, в каких они кондициях. И сразу увидели, насколько быстрые решения они принимают. Так что мы не промахнулись. По крайней мере, я на это надеюсь, — сказал Мартемьянов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.