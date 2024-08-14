Главный тренер «Амура» объяснил, почему он против частых штрафов в своей команде

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов объяснил, почему он против частых штрафов в своей команде.

— Недавно большой резонанс вызвало интервью Андрея Разина, который, в частности, сказал, что в его команде нет системы штрафов. Не знаю, уж насколько он лукавит, но так им было сказано. Разделяете такой подход?

— У нас есть штрафы, но я не сторонник забирать у парней их деньги. В прошлом сезоне, по-моему, двоих оштрафовали, да и то 50% вернули. Знаю, сколько сил тратят игроки, зарабатывая свои деньги. Не хочу их у них забирать.

Но вообще в этом нет ничего страшного. Это же не Мартемьянов кладёт деньги себе в карман и не клуб их забирает. Эти средства идут в командную кассу. Парни сбрасываются, чтобы купить шампунь или ещё что-то из подобных мелочей. И мы в штабе тоже сбрасываемся. Это жизнь команды, и должны быть деньги на текущие расходы, — сказал Мартемьянов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.