Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов назвал два качества, обладая которыми, человек не является для него хоккеистом.

— Чего в своей команде никогда не потерпит главный тренер Андрей Мартемьянов?

— Подлости и трусости. Для меня это не хоккеист. Люди все разные, но для меня такие вещи – это маркер. Я сам из советских времён и очень люблю командных игроков. Хочу, чтобы у нас вернулся командный дух и чтобы атмосфера в команде была такой, чтобы игроки с радостью шли в раздевалку, а не отбывать трудовую повинность. Тем более это особенно важно именно с нашими переездами, — сказал Мартемьянов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

В минувшем сезоне «Амур» дошёл лишь до первого раунда плей-офф, проиграв действующему чемпиону, магнитогорскому «Металлургу».

