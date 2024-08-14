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Мартемьянов назвал два качества, обладая которыми, человек не является для него хоккеистом

Мартемьянов назвал два качества, обладая которыми, человек не является для него хоккеистом
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Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов назвал два качества, обладая которыми, человек не является для него хоккеистом.

— Чего в своей команде никогда не потерпит главный тренер Андрей Мартемьянов?
— Подлости и трусости. Для меня это не хоккеист. Люди все разные, но для меня такие вещи – это маркер. Я сам из советских времён и очень люблю командных игроков. Хочу, чтобы у нас вернулся командный дух и чтобы атмосфера в команде была такой, чтобы игроки с радостью шли в раздевалку, а не отбывать трудовую повинность. Тем более это особенно важно именно с нашими переездами, — сказал Мартемьянов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

В минувшем сезоне «Амур» дошёл лишь до первого раунда плей-офф, проиграв действующему чемпиону, магнитогорскому «Металлургу».

Полную версию эксклюзивного интервью с Андреем Мартемьяновым читайте на «Чемпионате»:
«Никогда не потерплю подлости и трусости». Честное интервью с Мартемьяновым
Эксклюзив
«Никогда не потерплю подлости и трусости». Честное интервью с Мартемьяновым
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