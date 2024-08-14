Главный тренер «Амура» рассказал, что считает высшей ценностью в хоккее

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов рассказал, что считает высшей ценностью в хоккее.

— Сколько шансов хоккеисту вы готовы дать, если с первого раза тот не понял?

— Одного я уже второй год терплю (смеётся). Это же часть нашей работы. Есть парни, кто всё быстро впитывает, такие и растут быстрее. А есть те, до кого доходит только методом запоминания, их нужно долбить и долбить, постоянно подпинывать.

Во всём должен быть профессионализм. Если твой руководитель – человек, который прошёл хоккейную жизнь и знает, куда ведут все эти вещи, – тебе что-то подсказывает, то его надо слушать и всё выполнять. С опытных игроков спрос повыше. Ты уже должен всё понимать. Если тебе сказали раз-два, а до тебя не доходит, то для меня это всё.

Молодым же свойственно ошибаться. В голове у кого-то ветер гуляет. Это нормально, потому что кто-то взрослеет раньше, кто-то позже. Не в плане физиологии, а в плане своего менталитета. Есть серьёзные парни, готовые быстро всё впитывать, а есть маленько раздолбаи. С ними надо больше работать, но если в них что-то есть, то это надо делать.

Не так много у нас массовости, чтобы продолжать работать как раньше, когда из тысячи два человека в любом случае всё равно вылезут. Сейчас надо работать скрупулёзнее, работать с теми молодыми парнями, кто попадает тебе в руки. И повторюсь, что я считаю, что место в составе надо завоевать.

Высшая ценность в хоккее – это уважение к тебе со стороны твоих партнёров, уважение от твоих соперников и любовь болельщиков. Если ты достигаешь этих трёх компонентов, то можно сказать, что ты добился многого как спортсмен, — сказал Мартемьянов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.