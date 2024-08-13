Евгений Кузнецов сделал дубль и набрал три очка в двустороннем матче СКА

СКА провёл двусторонний матч между «Синими» и «Белыми». Матч состоялся на арене «Газпром Галактика» на Красной Поляне.

Первый период прошёл в упорной борьбе и без голов. Зато во вторые 20 минут «Белые» сумели забросить две шайбы подряд — Арсений Грицюк реализовал большинство, а потом комбинацию провели Василий Глотов, Валентин Зыков и Никита Смирнов.

Третий период остался за «Синими». На гол Евгения Кузнецова они ответили шайбами Захара Бардакова и Григория Осипова. Однако в концовке «Синим» удалось сравнять счёт. Сначала Кузнецов оформил дубль, а потом команда перешла на игру вшестером, и Сергей Плотников с Михаилом Григоренко сравняли счёт в основное время.

Права на видео принадлежат ХК СКА. Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале клуба.

Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков.