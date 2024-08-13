«Даллас» подписал контракт с бывшим вратарём клубов КХЛ Магнусом Хелльбергом

«Даллас Старз» подписал однолетний двусторонний контракт с вратарём Магнусом Хелльбергом, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, 33-летний голкипер Хелльберг играл в Континентальной хоккейной лиге за «Куньлунь», СКА и «Сочи». Всего в КХЛ на его счету 169 матчей, в которых он одержал 81 победу с 92,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,00. В 2018-м Магнус стал чемпионом мира в составе сборной Швеции. Контракт с «Питтсбургом» голкипер подписал в прошедшее межсезонье сроком на один год, а в марте 2024 года был обменян во «Флориду».

Хелльберг провёл в НХЛ семь сезонов, за которые сыграл лишь 26 матчей, одержав 17 побед с 89% отражённых бросков. Вратарь выступал за «Нэшвилл», «Рейнджерс», «Детройт», «Оттаву» и «Питтсбург».