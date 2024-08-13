Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Там такие приспособления — вы бы видели!» Рыбин — о тренировочной базе СКА

«Там такие приспособления — вы бы видели!» Рыбин — о тренировочной базе СКА
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин отметил изменения в предсезонной подготовке команд КХЛ и заявил, что при нынешних услових мог бы до сих пор продолжать профессиональную карьеру хоккеиста.

«Сейчас промежутки между играми увеличиваются, а самих матчей становится больше. Предсезонки тоже изменились. Теперь нет такой беготни и бестолкового теста Купера. Сейчас ребята больше работают в зале. Сейчас тот же Разин нагружает ребят на две недели, а потом уже всё идёт по накатанной.

Я недавно был на базе СКА – там такие приспособления, вы бы видели! В моё время такого не было. Сейчас очень много видов восстановления, о которых многие раньше даже не знали. Если бы у меня были такие же условия, то я бы и свою карьеру продолжил», — сказал Рыбин в интервью Metaratings.

Материалы по теме
Максим Рыбин: Свечников не помощник «Торпедо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android