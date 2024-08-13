Бывший нападающий НХЛ Михаил Грабовский назвал ошибкой свой переход в «Айлендерс» из «Вашингтона». В 2014 году белорусский нападающий подписал соглашение с «Айлендерс» на четыре года и $ 20 млн.

«Это отдельная тема. Очень болезненная, потому что «Вашингтон» выиграл через пару лет, как я ушёл, и нас обыграл в первом раунде в седьмой игре. Мы с Сашей провели лето вместе до моего перехода, пока ещё контракт не подписал. Может быть, это ошибка в моей карьере, что я принял предложение «Айлендерс», потому что там был тренер. В «Вашингтоне» даже неизвестно, кто тренером был.

Тут роль не в деньгах, как многие говорят, что я из-за денег ушёл в «Айлендерс». Но это неправда. У «Айлендерс» была очень хорошая команда, которая попадала в плей-офф и до сих пор попадает с этими же игроками. Мы проиграли в седьмой игре. Просто я ошибся. Где-то моя гордость сыграла злую шутку. Я просто хотел выиграть. Очень много людей отговаривали меня оставаться в «Вашингтоне»…

– Потому что говорили, что эта команда не выиграет...

– Не выиграет никогда, что ты там делаешь, иди, у нас коллектив, так далее. В «Айлендерс» был реально крутой коллектив с Таваресом. Я принял решение уйти. Думаю, что у Овечкина остался отпечаток, что я ушёл. Я поздравил его, когда он выиграл, – сказал Грабовский в эфире YouTube-канала «Хоккейная варка».