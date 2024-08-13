Козлов: молодым игрокам «Салавата» надо не валять дурака и показать себя на предсезонке

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов заявил, что молодые хоккеисты должны использовать свои немногочисленные шансы на предсезонке и ярко проявлять себя.

«Нас поставили в рамки, где тяжело давать много времени молодёжи. Каждый год молодые игроки участвуют в турнире, однако им надо заслужить это место в команде. Сейчас у них товарищеские матчи, им надо не валять дурака и показать себя. Мы должны порадовать болельщиков своей игрой. Хочу увидеть от команды то, над чем мы сейчас работаем. Надо понять, кто из ребят может играть в этот хоккей, кто показывает характер», – цитирует Козлова «Башинформ».

«Салават Юлаев» примет участие в двух предсезонных турнирах – Кубке Республики Башкортостан в Уфе и Мемориале Ромазана в Магнитогорске.