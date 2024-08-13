Шесть игроков НХЛ примут участие в отборочных матчах на Олимпиаду в составе сборной Дании

Шесть игроков НХЛ примут участие в отборочных матчах на Олимпиаду-2026 в составе сборной Дании, сообщает Eurohockey.com. Среди них два голкипера – Фредерик Андерсен («Каролина»), Мадс Сёгор («Оттава») – и четверо нападающих: Йонас Рённбьерг («Вегас»), Ларс Эллер («Питтсбург»), Николай Элерс («Виннипег») и Оливер Бьёркстрандт («Сиэтл»).

Дания примет участие в квалификационном турнире со сборными Норвегии, Великобритании и Японии, который пройдёт с 29 августа по 1 сентября в Ольборге, Дания.

Национальная команда Дании соберётся 23 августа на короткий тренировочный сбор, который включает два подготовительных матча в Риге, Латвия, 25 и 26 августа. Эти игры помогут команде окончательно определиться с составом.