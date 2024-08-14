Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Питтсбург» объявил о подписании форварда «Нэшвилла» Коди Гласса

«Питтсбург» объявил о подписании форварда «Нэшвилла» Коди Гласса
Комментарии

Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» провёл обмен с «Нэшвилл Предаторз», в результате которого заполучил нападающего Коди Гласса и ещё два выбора на драфтах НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба «пингвинов».

По информации источника, Гласс подписан на один сезон. В обмен «Нэшвилл» получил форварда Джордана Фраску.

Гласс является воспитанником «Виннипег Трэшерс» (Канада). Игрок представлял свою страну на чемпионате мира 2023 года, где он выиграл золотую медаль. Он также выступал за сборную Канады на чемпионате мира среди юниоров 2019 года. В минувшем сезоне 25-летний Гласс из-за травм сыграл всего 41 матч в регулярке НХЛ, набрав 13 (6+7) очков.

За свою карьеру в НХЛ Гласс набрал 71 (29+42) очко 187 играх.

Материалы по теме
«Сент-Луис Блюз» и «Питтсбург Пингвинз» обменялись драфт-пиками

Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android