«Питтсбург» объявил о подписании форварда «Нэшвилла» Коди Гласса

Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» провёл обмен с «Нэшвилл Предаторз», в результате которого заполучил нападающего Коди Гласса и ещё два выбора на драфтах НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба «пингвинов».

По информации источника, Гласс подписан на один сезон. В обмен «Нэшвилл» получил форварда Джордана Фраску.

Гласс является воспитанником «Виннипег Трэшерс» (Канада). Игрок представлял свою страну на чемпионате мира 2023 года, где он выиграл золотую медаль. Он также выступал за сборную Канады на чемпионате мира среди юниоров 2019 года. В минувшем сезоне 25-летний Гласс из-за травм сыграл всего 41 матч в регулярке НХЛ, набрав 13 (6+7) очков.

За свою карьеру в НХЛ Гласс набрал 71 (29+42) очко 187 играх.

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