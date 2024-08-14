Два россиянина вошли в топ-5 перспективных игроков «Миннесоты» по версии сайта НХЛ

Журналистка Джесси Пирс в статье на официальном сайте Национальной хоккейной лиги составила топ-5 перспективных игроков «Миннесоты Уайлд».

В список вошли два российских игрока: нападающие Марат Хуснутдинов (2 место) и Данила Юров (5).

«Я думаю, Марат — тот тип игрока, который может нам помочь прямо сейчас. Он надёжный двусторонний игрок, у которого есть скорость, он цепкий — это то, что нам нужно. Мы хотим сделать всё для того, чтобы он преуспел», — сказал генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин.

«У Юрова был отличный год. Мы не против, чтобы он остался в КХЛ ещё на сезон, потому что он будет важным игроком в своей команде, это здорово и хорошо для него», — заявил директор по развитию игроков «Уайлд» Брэд Бомбардир.

Полностью топ-5 перспективных игроков «Миннесоты Уайлд» выглядит так:

1. Лиам Огрен (нападающий);

2. Марат Хуснутдинов (нападающий);

3. Йеспер Вальстедт (вратарь);

4. Зеев Буйум (защитник);

5. Данила Юров (нападающий).