Пьянов: отчасти покинул «Сибирь» из-за ухода Мартемьянова

Нападающий «Сибири» Валентин Пьянов рассказал о своём возвращении в новосибирский клуб и объяснил причины ухода в прошлом году.

— С какими ощущениями вернулись в Новосибирск?

— Вернулся с хорошими ощущениями, всех знаю, почти со всеми играл. С Никитой Коротковым в раздевалке вместе посадили, весело.

— Были слухи, что в прошлом году вы покинули команду из-за ухода Мартемьянова. Насколько фигура главного тренера имела значение в этот раз?

— Может быть, не совсем из-за ухода Мартемьянова тогда ушёл, но отчасти так и было, не знаю, в каком процентном соотношении. С Вадимом Сергеевичем работал в «Сарыарке», давно было, конечно. Но понимаю задачи, что от меня будут требовать и над чем надо работать.

— Как изменился Вадим Сергеевич?

— Знаете, пока особо не понял. Тренировки идут подряд, не успеваешь проникнуться чем-то бытовым. Всё подряд: зал, лёд, сон. Нет паузы как таковой, — сказал Пьянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.