Епанчинцев рассказал о том, как будет играть «Сибирь» в новом сезоне

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев рассказал о том, в какой хоккей будет играть новосибирский клуб в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«С такими болельщиками, как в Новосибирске, надо показывать хороший и зрелищный хоккей. И, самое главное, с положительным результатом. Хотелось бы, чтобы наша команда показывала хороший атакующий хоккей. Будем стараться показывать его в этом сезоне», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В прошедшем сезоне «Сибирь» не смогла пробиться в плей-офф и заняла 10-е место в таблице Восточной конференции КХЛ. Новосибирский клуб по ходу сезона лишился четырёх очков за превышение лимита легионеров в заявке команды на матч КХЛ.