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Пьянов — о новых сроках предсезонки: разницы никакой

Пьянов — о новых сроках предсезонки: разницы никакой
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Нападающий «Сибири» Валентин Пьянов рассказал о новых сроках предсезонки в Континентальной хоккейной лиге.

«Разницы никакой. Всегда не очень приятно летом тренироваться, но через них надо проходить. Мой летний план подготовки просто немного сдвинулся, чуть попозже начал. В целом, всё в рабочем режиме», — сказал Пьянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Прошлый сезон Валентин провёл за омский «Авангард», где набрал 29 (12+17) очков за 74 проведённых матча (12 из них – в плей-офф). Валентин уже выступал за «Сибирь» в сезонах-2021/2022 и 2022/2023, сыграв 122 матча и набрав в них 65 (22+43) очков.

Всего в КХЛ на счету хоккеиста 511 игр, 83 заброшенные шайбы 127 результативных передач.

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