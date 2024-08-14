Епанчинцев ответил на вопрос, не пугает ли его средний возраст игроков «Сибири»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев ответил на вопрос, не пугает ли его средний возраст игроков новосибирского клуба.
«Не пугает. Я в паспорт не смотрю. Мы смотрим состояние каждого игрока, у нас есть также хорошая молодёжь. Конкуренция у нас хорошая, есть моменты, когда мы возрастным игрокам можем дать паузу, на это место есть хорошие игроки, так что всё зависит от самого игрока. Самое главное – спортивный принцип», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
В прошедшем сезоне «Сибирь» не смогла пробиться в плей-офф и заняла 10-е место в таблице Восточной конференции КХЛ. Новосибирский клуб по ходу сезона лишился четырёх очков за превышение лимита легионеров в заявке команды на матч КХЛ.