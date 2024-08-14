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Пьянов ответил на вопрос, готов ли он стать капитаном «Сибири»

Пьянов ответил на вопрос, готов ли он стать капитаном «Сибири»
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Нападающий «Сибири» Валентин Пьянов заявил, что готов стать капитаном новосибирского клуба.

«Если представится возможность, то, конечно, готов. Всегда приятно выводить команду, но, я думаю, у нас есть более именитые ребята, на которых больше равняются, смотрят», — сказал Пьянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Прошлый сезон Валентин провёл за омский «Авангард», где набрал 29 (12+17) очков за 74 проведённых матча (12 из них – в плей-офф). Валентин уже выступал за «Сибирь» в сезонах-2021/2022 и 2022/2023, сыграв 122 матча и набрав в них 65 (22+43) очков.

Всего в Континентальной хоккейной лиге на счету хоккеиста 511 встреч, 83 заброшенные шайбы и 127 результативных передач.

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