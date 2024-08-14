Пьянов ответил на вопрос, готов ли он стать капитаном «Сибири»

Нападающий «Сибири» Валентин Пьянов заявил, что готов стать капитаном новосибирского клуба.

«Если представится возможность, то, конечно, готов. Всегда приятно выводить команду, но, я думаю, у нас есть более именитые ребята, на которых больше равняются, смотрят», — сказал Пьянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Прошлый сезон Валентин провёл за омский «Авангард», где набрал 29 (12+17) очков за 74 проведённых матча (12 из них – в плей-офф). Валентин уже выступал за «Сибирь» в сезонах-2021/2022 и 2022/2023, сыграв 122 матча и набрав в них 65 (22+43) очков.

Всего в Континентальной хоккейной лиге на счету хоккеиста 511 встреч, 83 заброшенные шайбы и 127 результативных передач.