Епанчинцев — о сборах в Новосибирске: есть момент того, что хочется сменить обстановку

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев рассказал о проведении предсезонной подготовки команды в Новосибирске.

«С удовольствием бы провели первый микроцикл где-нибудь вне города, но не было возможности это сделать. Есть возможность тренироваться здесь, ребята заезжают в гостиницу, все вместе. У всех есть дети, жёны, восстановление проходит быстрее, когда они рядом. Есть момент того, что хочется сменить обстановку. Турнир в Омске нам эту возможность предоставит», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В прошедшем сезоне «Сибирь» не смогла пробиться в плей-офф и заняла 10-е место в таблице Восточной конференции КХЛ. Новосибирский клуб по ходу сезона лишился четырёх очков за превышение лимита легионеров в заявке команды на матч КХЛ.