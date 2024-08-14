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Епанчинцев — о сборах в Новосибирске: есть момент того, что хочется сменить обстановку

Епанчинцев — о сборах в Новосибирске: есть момент того, что хочется сменить обстановку
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев рассказал о проведении предсезонной подготовки команды в Новосибирске.

«С удовольствием бы провели первый микроцикл где-нибудь вне города, но не было возможности это сделать. Есть возможность тренироваться здесь, ребята заезжают в гостиницу, все вместе. У всех есть дети, жёны, восстановление проходит быстрее, когда они рядом. Есть момент того, что хочется сменить обстановку. Турнир в Омске нам эту возможность предоставит», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В прошедшем сезоне «Сибирь» не смогла пробиться в плей-офф и заняла 10-е место в таблице Восточной конференции КХЛ. Новосибирский клуб по ходу сезона лишился четырёх очков за превышение лимита легионеров в заявке команды на матч КХЛ.

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