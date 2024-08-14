Товарищеские матчи клубов КХЛ 14 августа: расписание, во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 14 августа, состоятся пять товарищеских матчей клубов КХЛ и ВХЛ.
В 13:00 мск стартует первый предсезонный турнир нынешнего межсезонья — Кубок президента Республики Казахстан. В стартовом матче встретятся «Лада» и сборная Казахстана. Игру покажут тематические каналы «КХЛ» и «КХЛ Prime».
В 17:30 мск в рамках предсезонного турнира в Казахстане сыграют между собой «Барыс» и «Амур». Игру покажут тематические каналы «КХЛ» и «КХЛ Prime». Все матчи турнира проводятся на стадионе «Барыс-Арена».
В рамках контрольных матчей в 13:00 мск «Спартак» сыграет с китайским «Куньлунь Ред Стар». «Драконы» двумя днями ранее уже успели провести встречу с «Ак Барсом» (3:4). Игру можно будет посмотреть в «ВК Видео».
В Минске на стадионе «Олимпик-Арена» в 15:00 мск встретятся между собой «Авангард» и «Адмирал». Встреча будет показана в «ВК Видео».
В заключительном матче дня пройдёт встреча между минским «Динамо» и клубом ВХЛ «Норильск». Игра пройдёт на стадионе «Минск-Арена» и начнётся в 17:00 мск. Трансляция будет организована на официальном YouTube-канале минчан.
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