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Товарищеские матчи клубов КХЛ 14 августа: расписание, во сколько начало, где смотреть

Товарищеские матчи клубов КХЛ 14 августа: расписание, во сколько начало, где смотреть
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Сегодня, 14 августа, состоятся пять товарищеских матчей клубов КХЛ и ВХЛ.

В 13:00 мск стартует первый предсезонный турнир нынешнего межсезонья — Кубок президента Республики Казахстан. В стартовом матче встретятся «Лада» и сборная Казахстана. Игру покажут тематические каналы «КХЛ» и «КХЛ Prime».

1XBET Qazaqstan Hockey Open . Qazaqstan Hockey Open
14 августа 2024, среда. 13:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 17:30 мск в рамках предсезонного турнира в Казахстане сыграют между собой «Барыс» и «Амур». Игру покажут тематические каналы «КХЛ» и «КХЛ Prime». Все матчи турнира проводятся на стадионе «Барыс-Арена».

1XBET Qazaqstan Hockey Open . Qazaqstan Hockey Open
14 августа 2024, среда. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В рамках контрольных матчей в 13:00 мск «Спартак» сыграет с китайским «Куньлунь Ред Стар». «Драконы» двумя днями ранее уже успели провести встречу с «Ак Барсом» (3:4). Игру можно будет посмотреть в «ВК Видео».

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
14 августа 2024, среда. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В Минске на стадионе «Олимпик-Арена» в 15:00 мск встретятся между собой «Авангард» и «Адмирал». Встреча будет показана в «ВК Видео».

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
14 августа 2024, среда. 17:00 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В заключительном матче дня пройдёт встреча между минским «Динамо» и клубом ВХЛ «Норильск». Игра пройдёт на стадионе «Минск-Арена» и начнётся в 17:00 мск. Трансляция будет организована на официальном YouTube-канале минчан.

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
14 августа 2024, среда. 17:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
ХК Норильск
Норильск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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