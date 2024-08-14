Белоусов — о короткой предсезонке: раньше по полтора месяца занимались, было тяжеловато

33-летний нападающий «Сибири» Георгий Белоусов высказался о новых сроках предсезонной подготовки в Континентальной хоккейной лиге.

«Все сами всё понимали, готовились. Думаю, тут проблем не будет. Наоборот, в плюс пойдёт. Раньше по полтора месяца занимались, было немножко тяжеловато», — передаёт слова Белоусова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Георгий присоединился к команде по ходу прошлого сезона. Белоусов принял участие в 51 матче регулярного чемпионата КХЛ в составе «Сибири» и отметился 20 (8+12) результативными действиями при показателе полезности «0». Всего за карьеру в Континентальной хоккейной лиге на его счету 655 встреч и 276 (105+177) очков.

«Сибирь» не смогла пробиться в плей-офф, завершив регулярный чемпионат на 10-м месте в таблице Восточной конференции КХЛ.