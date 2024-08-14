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Овчинников — о Широкове: удача, что такой игрок приехал в «Сибирь»

Овчинников — о Широкове: удача, что такой игрок приехал в «Сибирь»
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Нападающий «Сибири» Дмитрий Овчинников прокомментировал подписание контракта клуба с опытным форвардом Сергеем Широковым.

«Огромный опыт в плане достижений и всего остального. Это удача, что такой игрок подвернулся нам, приехал к нам. Будем подчёркивать у него всё, что нужно для нас, учиться чему-то», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Напомним, в прошедшем чемпионате 38-летний Широков был капитаном «Автомобилиста» и помог команде добиться исторического достижения – первых бронзовых медалей чемпионата КХЛ и чемпионата России. В конце июня стало известно, что форвард перешёл в «Сибирь».

В прошедшем сезоне «Сибирь» не смогла пробиться в плей-офф и заняла 10-е место в таблице Восточной конференции КХЛ.

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