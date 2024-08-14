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Белоусов рассказал, в чём заключается тяжесть «баллонов»

Белоусов рассказал, в чём заключается тяжесть «баллонов»
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33-летний нападающий «Сибири» Георгий Белоусов рассказал, в чём заключается тяжесть «баллонов» на тренировках.

— «Баллоны» – уже пройденный этап?
— Точно не уверен, но надеюсь, что всё.

— В чём их тяжесть, почему их так не любят?
— Ты бежишь от начала до конца, потом надо развернуться — и в обратную сторону. Когда ты добегаешь, во время разворота баллон уходит в сторону, это очень тяжело. Тебе надо заново разгоняться, — передаёт слова Белоусова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Георгий присоединился к команде по ходу прошлого сезона. Белоусов принял участие в 51 матче регулярного чемпионата КХЛ в составе «Сибири» и отметился 20 (8+12) результативными действиями при показателе полезности «0». Всего за карьеру в Континентальной хоккейной лиге на его счету 655 встреч и 276 (105+177) очков.

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