Пьянов — о Белоусове: мастер с большой буквы

Нападающий «Сибири» Валентин Пьянов рассказал о совместной работе и игре с форвардом новосибирского клуба Георгием Белоусовым.

«С первого дня сборов играем вместе, я с Жорой знаком давно уже, в Тольятти удалось несколько игр провести. Он – мастер с большой буквы, очень техничный парень, с которым очень приятно играть, он видит всю площадку, под него только надо открыться, он найдёт момент для передачи», — сказал Пьянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Прошлый сезон Валентин провёл за омский «Авангард», где набрал 29 (12+17) очков за 74 матча (12 из них – в плей-офф). Валентин уже выступал за «Сибирь» в сезонах-2021/2022 и 2022/2023, сыграв 122 матча и набрав в них 65 (22+43) очков.