Плющев: хоккеисты, как Мозякин, рождаются нечасто, а воспитывать их мы так и не научились

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев рассказал о развитии хоккеистов на примере легендарного экс-нападающего Сергея Мозякина.

— Мозякин – прекрасный хоккеист и порядочный человек. Я это говорю точно, потому что знаком с ним с его ранних лет. Такие хоккеисты, как Мозякин, рождаются нечасто, а воспитывать их мы так и не научились.

– А как правильно воспитать такой алмаз?

– Талантам надо помогать, а не мешать, но для того, чтобы таланты расцветали, нужна чёткая система и чёткая программа подготовки игроков. Из ниоткуда такие таланты не берутся. Мозякин прошёл хорошую школу ярославского хоккея, когда там работали сильные специалисты.

Хоккеисты не рождаются в три, пять или семь лет. Становление хоккеиста – это длительный процесс. Так что нам нужна система подготовки. Раньше эта система была, а сейчас её нет. У нас в недавнем прошлом было совсем мало самородков, а сейчас их совсем нет. Игроки за 30 лет, которые сейчас играют в НХЛ, прошли через советскую систему и советскую школу в Новосибирске, Омске, Новокузнецке, Магнитогорске, Москве и других городах, – сказал Плющев в интервью Metaratings.

Мозякин завершил карьеру хоккеиста в 2021 году. Форвард выступал за «Металлург» с 2011 года, вместе с командой он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Мозякин является лучшим бомбардиром в истории Континентальной хоккейной лиги (928) и обладателем многих рекордов российского хоккея.