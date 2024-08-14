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«Салават Юлаев» почтил память Родиона Амирова, прошёл год со смерти хоккеиста

«Салават Юлаев» почтил память Родиона Амирова, прошёл год со смерти хоккеиста
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14 августа 2023 года не стало воспитанника «Салавата Юлаева», нападающего Родиона Амирова. Уфимский клуб в социальных сетях почтил память хоккеиста.

В сезоне-2019/2020 Родион Амиров становился победителем Востока в Молодёжной хоккейной лиге в составе фарм-клуба «Салавата» — «Толпара». За основную команду провёл 79 матчей (в том числе в плей-офф) и набрал 18 очков (10+8). На драфте НХЛ — 2020 был выбран в первом раунде «Торонто Мэйпл Лифс» под общим 15-м номером, а 15 апреля 2021 года клуб заключил с Амировым трёхлетнее соглашение.

В феврале 2022 года у хоккеиста была обнаружена опухоль головного мозга. После продолжительного лечения в возрасте 21 года 14 августа 2023-го Амиров скончался. 11 сентября 2023 года, перед матчем чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Металлург», уфимский клуб официально вывел из обращения 27-й номер игрока.

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