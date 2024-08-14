Решетников: за последние сезоны «Югра» воспитала под КХЛ и НХЛ около 50 хоккеистов

Главный тренер «Югры» Сергей Решетников рассказал о развитии молодых хоккеистов в ханты-мансийском клубе.

«Перед сезоном в команде состоялось собрание. Руководство познакомило с цифрами. За последние четыре-пять сезонов „Югра“ воспитала и выпустила под КХЛ и НХЛ около пяти десятков хоккеистов, два десятка из них — молодёжь. Это две команды! Раньше разве что Новокузнецк мог сравниться с этой статистикой. Но сейчас она наверное, уникальна — и многое говорит о развитии хоккейной вертикали в регионе», — сказал Решетников в интервью Russia-Hockey.ru.

В прошедшем сезоне Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) Решетников возглавлял тульский АКМ, с которым дошёл до финала Кубка Петрова, где проиграл «Нефтянику» со счётом 0-4 в серии. В плей-офф ВХЛ — 2024 «Югра» на стадии полуфинала проиграла бывшей команде Решетникова — АКМ — со счётом 1-4.