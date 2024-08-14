Главный тренер сборной Казахстана рассказал о подготовке к олимпийской квалификации

Главный тренер сборной Казахстана Олег Болякин рассказал о подготовке команды к Кубку президента РК и формировании состава на матчи олимпийской квалификации.

— Цели и задачи сборной Казахстана на Кубке президента ясны — подготовка к олимпийской квалификации. Мы везём расширенный список игроков, парни приехали из других команд, из «Сарыарки», «Арлана». На Кубке президента посмотрим ряд тех игроков, кто раньше не попадал в состав. Мы согласовали его, посмотрели. Сейчас идут тренировочные занятия. Сегодня отработали большинство и меньшинство. Анализ будем делать уже после игр.

— Как удалось договориться с остальными клубами, чтобы отпустили игроков с предсезонки?

— «Сарыарка» и «Арлан» вообще без проблем, они попросили Сергея Кудрявцева не брать, и мы вызвали Максима Павленко из Рязани, он прилетел уже, также Дмитрий Бреус. Прилетел Кирилл Панюков. С руководством клубов проблем не было. У «Металлурга» есть свои турниры, и там очень квалифицированные тренеры, Никита Михайлис и Валерий Орехов получат определённый багаж, как физической подготовки, так и игровую практику. Все ребята соберутся здесь 19 августа, а Аркадий Шестаков, Леонид Метальников и Андрей Шутов присоединятся к сборной уже в Словакии. Леонид Тамбиев попросил оставить игроков в распоряжении «Адмирала», пока идёт формирование состава, а Аркадий их новый игрок и под него ищут сочетания. Так что они прилетят уже в Братиславу, и команда соберётся в полном боевом составе, — цитирует Болякина сайт Казахстанской федерации хоккея.

Напомним, матчи финальной предолимпийской квалификации пройдут с 29 августа по 1 сентября в Братиславе, Словакия.