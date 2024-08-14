Генменеджер «Миннесоты»: нет никаких причин, по которым мы не сможем выйти в плей-офф

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин поделился ожиданиями от игры клуба в новом сезоне Национальной хоккейной лиги.

«Я думаю, у нас, безусловно, есть игроки, способные играть в плей-офф, и нет никаких причин, по которым мы не сможем попасть в розыгрыш Кубка Стэнли. Нам нужно лучше стартовать. У нас есть хоккеисты, способные играть в атаке. Но мы должны быть готовы начать хорошо выступать с первой же игры, с первого вбрасывания», — цитирует Герина официальный сайт НХЛ.

Напомним, в сезоне-2023/2024 Национальной хоккейной лиги «Миннесота» заняла шестое место в таблице Центрального дивизиона и не смогла выйти в плей-офф. Клуб из северного штата США набрал 87 очков в 82 матчах.

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