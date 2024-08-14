«Волновался больше, чем на матчах». Бучневич — о мастер-классе в Череповце

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич поделился эмоциями от проведения мастер-класса в Череповце. Отметим, что форвард «Сент-Луиса» провёл мастер-класс вместе с вратарём «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорем Шестёркиным. Хоккеисты также раздали автографы болельщикам.

«Только вот отошёл более-менее. Волновался больше, чем на матчах. Важно было всё нормально исполнить. Ещё раз спасибо всем, кто пришёл. Шестёре тоже зашло. Передавал всем привет. Буду думать, как развиваться в этом направлении», — написал Бучневич в своём телеграм-канале.

Напомним, в нынешнем сезоне Бучневич провёл 80 матчей, в которых забросил 27 шайб и отдал 36 результативных передач, набрав в общей сложности 63 очка. Всего за свою карьеру за «блюзменов» Павел записал в свой актив 206 (83+123) баллов в 216 матчах.

Выбранный «Рейнджерс» в третьем раунде драфта Национальной хоккейной лиги 2013 года под общим 75-м номером Бучневич набрал 401 очко, включая 162 гола и 239 передач, в 517 играх регулярного сезона.