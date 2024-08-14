Тренер «Барыса» Немировски: сейчас важное — отбор сборной Казахстана на олимпийский турнир

Главный тренер «Барыса» Дэвид Немировски рассказал о подготовке команды к новому сезону КХЛ и заявил, что сейчас самое важное — отбор сборной Казахстана на олимпийский турнир 2026 года.

«Первый этап прошёл отлично. Хорошо, что мы смогли раньше провести сборы для игроков с двухсторонними контрактами. Отработали с ними многие моменты и сами получше поняли некоторые моменты, чтоб потом объяснить их уже в общей группе. Я считаю, что поработали продуктивно.

Сейчас все находятся в неплохих физических кондициях. Конечно, у всех есть ещё время прибавить. И, конечно, мы распределяли нагрузку по игрокам, потому что одним нужно быть готовыми уже к 29 августа, а другим – к 4 сентября. Вообще сейчас все игроки, новое поколение и те, кто постарше, понимают, что конкуренция в каждой команде выросла. А когда конкуренция растёт, то появляется дополнительный стимул самостоятельно готовить себя к сезону. Так что с этим проблем нет.

Состав на ближайшие игры у нас будет молодой и не оптимальный. Не каждый год бывают такие ситуации, и все понимают, что сейчас самое важное – это отбор сборной Казахстана на олимпийский турнир. Так что мы будем работать с молодыми игроками, а также будем смотреть новичков. По ходу матчей поймём, кто и сколько будет играть в равных составах, в большинстве и меньшинстве. Но каждая пятёрка должна вносить свой вклад в итоговый успех. Будем изучать каждый матч, исправлять мелкие детали. Тренировка – это одно, а в игре можно больше увидеть, потом показать видео и исправить», — цитирует Немировски сайт «Барыса».