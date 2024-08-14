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Генеральный директор московского «Динамо» оценил селекционную работу клуба в межсезонье

Генеральный директор московского «Динамо» оценил селекционную работу клуба в межсезонье
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Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко оценил трансферную работу клуба в нынешнее межсезонье.

«Была проведена хорошая работа спортивным блоком под руководством Сергея Сопина, президент клуба Виктор Геннадьевич Воронин принимал в ней активное участие. Все кандидатуры, которых мы брали, обсуждались на всех уровнях. Я считаю, что провели хорошую кампанию, подписали очень качественных хоккеистов. Думаю, что они украсят наш чемпионат и помогут команде выполнить поставленную перед ней задачу», — приводит слова Сушко «ВсеПроСпорт».

Летом состав «Динамо» пополнили такие хоккеисты, как Антон Слепышев, Артём Швец-Роговой, Хантер Миска, Максим Комтуа, Кирилл Адамчук, Руслан Петрищев и Артём Сергеев. Был продлён контракт с лидером клуба Никитой Гусевым.

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