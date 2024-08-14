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Sportsnet: идёт работа по возможной продаже «Тампы», сделка может стать крупнейшей в НХЛ

Sportsnet: идёт работа по возможной продаже «Тампы», сделка может стать крупнейшей в НХЛ
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Инсайдер НХЛ журналист Sportsnet Эллиотт Фридман заявил, что, по данным многочисленных источников, «Тампа-Бэй Лайтнинг» начала многоэтапную процедуру продажи, в результате которой сделка может достичь суммы в $ 2 млрд.

Источники подчеркнули, что сделка ещё не завершена, добавив, что немедленной смены собственника или изменений в повседневной деятельности команды не произойдёт.

Предполагается, что покупателем является Дуг Островер, соучредитель и генеральный директор Blue Owl Capital, успешной инвестиционной компании. В рамках сделки нынешний владелец Джефф Виник сохранит полный операционный контроль над организацией на следующие несколько лет. Он продолжит иметь значительную долю собственности в составе новой группы.

В 2010 году Виник купил «Лайтнинг» за $ 170 млн. Ожидается, что сделка по продаже «Тампы» станет крупнейшей в истории НХЛ. Сейчас самой дорогой сделкой является продажа «Оттавы Сенаторз» за $ 950 млн.

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