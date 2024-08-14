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Гашек: хочу помочь российским спортсменам вернуться на международные соревнования

Гашек: хочу помочь российским спортсменам вернуться на международные соревнования
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Чешский бывший голкипер Доминик Гашек заявил, что хочет помочь российским спортсменам вернуться на международные соревнования.

«Российские спортсмены не допущены к участию в международных соревнованиях по действующим правилам. Но, к сожалению, на Олимпиаде их было около 15, и каждый российский спортсмен – это реклама спецоперации (формулировка изменена в соответствии с законодательством Российской Федерации). Это стоит человеческих жизней, и я всегда буду с этим бороться. Но я вовсе не против российских спортсменов, а против системы, против правил, которые нужно менять, хочу помочь россиянам.

Хочу, чтобы они вернулись на соревнования со всем миром, но для этого нужно многое сделать. Предлагаю помощь отдельным спортивным федерациям в мире, предлагаю помощь Международному олимпийскому комитету, предлагаю помощь НХЛ. Я хочу сотрудничать в этом. Это важно. Всё, что я делаю, делаю в первую очередь для спасения жизней», — приводит слова Гашека idnes.cz.

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