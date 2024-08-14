Владимир Крикунов: Демидову доверяют в СКА, он будет много играть за клуб

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов назвал турнир имени Николая Пучкова в Санкт-Петербурге одним из самых интересных среди всех предсезонных турниров.

«Турнир Пучкова в Питере будет одним из самых интересных из всех предсезонных турниров. На нём сыграет сразу шесть команд, мы увидим СКА с Кузнецовым и другими звёздами. Интересный состав и у молодёжной сборной.

Мне понравился ход, что команда будет до 23 лет. Дадут поиграть молодым ребятам, чтобы они больше поверили в себя. Уже видел новость, что Демидов будет капитаном. Ему доверяют и в СКА, видно, что он будет много играть за клуб. И он, безусловно, украсит сборную на турнире. Будет интересно последить за всеми матчами», — сказал Крикунов «Чемпионату».