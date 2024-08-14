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Стал известен состав молодёжной сборной России для участия в турнире Николая Пучкова

Штаб сборных команд определил состав молодёжной сборной России, составленной из игроков до 23 лет, для участия в турнире Николая Пучкова (22-29 августа, Санкт-Петербург), сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Сборная России дебютирует на турнире Николая Пучкова – её состав будет преимущественно состоять из игроков команд, которые принимают участие в петербургском турнире, а также хоккеистов, которые ярко проявили себя в розыгрыше Кубка Петрова и Кубка Харламова.

Вратари: Евгений Волохин («Югра»), Егор Заврагин («Сочи»), Денис Попов (АКМ).

Защитники: Егор Зеленов, Иван Ремезовский, Владислав Сапунов, Егор Шеховцов (все – СКА), Семён Ибрагимов, Максим Федотов (оба – ХК «Сочи»), Арсений Коромыслов, Егор Морозов (оба — «Лада»), Степан Терехов («Ак Барс»), Макар Фомин («Северсталь»).

Нападающие: Артур Бровкин, Денис Комков, Кирилл Крутов (все – «Ак Барс»), Иван Демидов, Матвей Короткий, Григорий Кузьмин, Иван Кузьмин, Даниил Лазутин, Владислав Романов, Семён Синяткин, Кирилл Танков (все – СКА), Артемий Кузнецов, Дмитрий Уткин, Илья Федотов (все – ХК «Сочи»), Глеб Петров (АКМ).

Тренерский штаб: Николай Воеводин – главный тренер, Максим Семёнов – тренер, Алексей Давыдов – тренер вратарей, Александр Кофанов – тренер по ОФП.