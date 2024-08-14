Московский «Спартак» представил ретроформу для предсезонных матчей, сообщает пресс-служба красно-белых.

«Хоккейный клуб «Спартак» Москва представляет ретроформу на предсезонные матчи КХЛ-2024/2025! Дизайн формы вдохновлён великим для нашего клуба сезоном-1968/1969 — 55 лет назад «Спартак» в третий раз стал чемпионом страны, а легендарный Александр Якушев забросил ровно 50 шайб за сезон!» — сказано в сообщении клуба.

Напомним, в сезоне-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги красно-белые вылетели во втором раунде Кубка Гагарина, уступив в серии магнитогорскому «Металлургу» (2-4), который впоследствии выиграл Кубок Гагарина.

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Ранее ретроформу для предсезонных матчей представило московское «Динамо».