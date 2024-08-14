Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин поделился впечатлениями от мастер-класса в Череповце

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин прокомментировал своё участие в мастер-классе в Череповце вместе с нападающим «Сент-Луис Блюз» Павлом Бучневичем.

— Надеюсь, всем понравилось, это был такой небольшой праздник для города. И самое главное — это всё делается для детей. Себя помню по юности, когда к нам кто-то приезжал из ребят взрослых, кто чего-то добился, это был большой день для нас. Надеюсь, что все ребята получили удовольствие от сегодняшнего мастер-шоу.

— Как вы оцениваете действия юных вратарей, которые сегодня были на льду?

— Ребята — молодцы, я ни одного буллита не забил, ребята из моей команды всё ловили. Я думаю, у этих ребят большое будущее. Главное — не останавливаться на достигнутом результате, каждый день работать над собой, и всё получится.

— Вы делились мастерством с ними? Что-то подсказывали?

— Я когда лез во вратарское дело, они сразу пропускали, поэтому я сказал: «Ребят, делайте, как чувствуете, и всё будет хорошо!» (улыбается), — цитирует Шестёркина «35медиа».

Напомним, в прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги 28-летний Шестёркин провёл 71 матч и одержал 46 побед, отражая в среднем 92,7% бросков и заработав коэффициент надёжности 2,34.