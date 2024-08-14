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«Барыс» показал домашний и гостевой комплекты формы на новый сезон КХЛ

«Барыс» показал домашний и гостевой комплекты формы на новый сезон КХЛ
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Пресс-служба «Барыса» показала домашний и гостевой комплекты формы на новый сезон КХЛ.

Напомним, первый матч в новом розыгрыше чемпионата Континентальная хоккейная лиги казахстанский клуб проведёт дома с нижнекамским «Нефтехимиком». Встреча состоится 4 сентября.

В прошедшем сезоне казахстанская команда заняла последнее, 12-е место в Восточной конференции. В общей таблице КХЛ заняла предпоследнее место, опередив только «Витязь». За всю историю клуба «Барыс», который выступает в чемпионате КХЛ с сезона-2008/2009, не проходил дальше 1/4 финала плей-офф КХЛ.

Перед предстоящим сезоном команда усилилась, приняв в свои ряды множество игроков, в том числе выступавших в Национальной хоккейной лиге.

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