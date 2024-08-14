Плющев: количество классных игроков — это ещё не команда, у СКА определённо будут проблемы

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил трансферную политику санкт-петербургского СКА в преддверии нового сезона КХЛ.

— Количество хороших или классных игроков – это ещё не команда. Выигрывает любые соревнования именно команда. Есть выражение: «Порядок бьёт класс». Для того чтобы команда была командой, её надо создать. Говорить о том, что СКА – это однозначный фаворит Кубка Гагарина, я бы не стал.

— Не сыграет ли недостаток тренерского опыта снова? Команда меняется каждый год, но в итоге не хватает чего-то другого, а не мастерства.

— В принципе, я ответил на этот вопрос. Команда должна дышать в унисон, знать свои слабые и сильные стороны. Каждый должен знать своё место и что всё делается во имя общей победы. Сумеет если это сделать нынешний тренерский штаб, то, может быть, получится. Но то, что будут проблемы – это однозначно, — цитирует Плющева «ТИ-Спорт».

4 января 2022 года решением совета директоров хоккейного клуба СКА в целях улучшения управления штабом и командой Роман Ротенберг был назначен на должность главного тренера петербургской команды. Дважды выводил СКА в финал Западной конференции и плей-офф КХЛ. В феврале 2023 года армейцы под руководством Ротенберга досрочно выиграли регулярный чемпионат КХЛ и в третий раз в истории клуба завоевали Кубок Континента.

В прошлом сезоне СКА во втором раунде плей-офф уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» в пяти матчах.