«Спартак» в контрольном матче проиграл «Куньлуню», пропустив четыре шайбы

Сегодня, 14 августа, на стадионе «База Пересвет» прошёл контрольный матч, в котором московский «Спартак» проиграл «Куньлунь Ред Стар» со счётом 1:4.

На 19-й минуте первого периода Цзян Фу открыл счёт во встрече. На 13-й минуте второй двадцатиминутки Томаш Юрчо и Адам Кленденинг сделали счёт 3:0 в пользу китайского клуба. В середине заключительного игрового отрезка основного времени команды обменялись заброшенными шайбами. Голы забили Герман Рубцов и Брэндон Ип.

Отметим, что для китайского клуба эта встреча стала уже второй в рамках подготовки к новому сезону. Ранее «Куньлунь» проиграл «Ак Барсу» со счётом 3:4.

В следующем матче «Спартак» сыграет с «Торпедо» 20 августа. «Куньлунь» встретится с «Локомотивом» 19 августа.