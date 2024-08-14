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«Спартак» в контрольном матче проиграл «Куньлуню», пропустив четыре шайбы

«Спартак» в контрольном матче проиграл «Куньлуню», пропустив четыре шайбы
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Сегодня, 14 августа, на стадионе «База Пересвет» прошёл контрольный матч, в котором московский «Спартак» проиграл «Куньлунь Ред Стар» со счётом 1:4.

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
14 августа 2024, среда. 13:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 4
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Фу – 18:30 (5x5)     0:2 Юрчо – 32:17 (5x5)     0:3 Кленденинг – 32:30 (5x5)     1:3 Рубцов – 49:37 (5x5)     1:4 Ип – 50:30 (5x5)    

На 19-й минуте первого периода Цзян Фу открыл счёт во встрече. На 13-й минуте второй двадцатиминутки Томаш Юрчо и Адам Кленденинг сделали счёт 3:0 в пользу китайского клуба. В середине заключительного игрового отрезка основного времени команды обменялись заброшенными шайбами. Голы забили Герман Рубцов и Брэндон Ип.

Отметим, что для китайского клуба эта встреча стала уже второй в рамках подготовки к новому сезону. Ранее «Куньлунь» проиграл «Ак Барсу» со счётом 3:4.

В следующем матче «Спартак» сыграет с «Торпедо» 20 августа. «Куньлунь» встретится с «Локомотивом» 19 августа.

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