«Лада» разгромила сборную Казахстана в матче предсезонного турнира со счётом 7:1

Сегодня, 14 августа, на стадионе «Барыс-Арена» прошёл первый матч в рамках Кубка президента Республики Казахстан, в котором встречались ХК «Лада» и сборная Казахстана. Победу с разгромным счётом 7:1 одержала тольяттинская команда.
На первых минутах первого периода команды обменялись заброшенными шайбами. Отличились Остап Сафин и Роман Старченко. На шестой минуте периода Архип Неколенко вновь вывел тольяттинцев вперёд. На 16-й минуте периода Николай Владимиров сделал счёт 3:1.
На шестой минуте второго периода Арсений Коромыслов забросил четвёртую шайбу в ворота сборной Казахстана. На исходе двадцатиминутки Никита Михайлов довёл счёт до крупного.
В начале третьего игрового отрезка Глеб Семёнов и Евгений Грошев установили окончательный счёт во встрече — 7:1.
- 14 августа 2024
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