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«Лада» разгромила сборную Казахстана в матче предсезонного турнира со счётом 7:1

«Лада» разгромила сборную Казахстана в матче предсезонного турнира со счётом 7:1
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Сегодня, 14 августа, на стадионе «Барыс-Арена» прошёл первый матч в рамках Кубка президента Республики Казахстан, в котором встречались ХК «Лада» и сборная Казахстана. Победу с разгромным счётом 7:1 одержала тольяттинская команда.

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14 августа 2024, среда. 13:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
7 : 1
Казахстан
1:0 Сафин – 03:33 (4x5)     1:1 Старченко (Бекетаев, Муратов) – 04:08 (5x4)     2:1 Неколенко (Ожгихин, Кугрышев) – 05:16 (5x5)     3:1 Владимиров (Сафин, Джозефс) – 15:32 (5x5)     4:1 Коромыслов (Кугрышев, Неколенко) – 25:41 (5x5)     5:1 Михайлов (Червоненко, Коромыслов) – 37:45 (5x4)     6:1 Семёнов (Сафин, Джозефс) – 41:25 (5x5)     7:1 Грошев (Михайлов) – 45:30 (5x5)    

На первых минутах первого периода команды обменялись заброшенными шайбами. Отличились Остап Сафин и Роман Старченко. На шестой минуте периода Архип Неколенко вновь вывел тольяттинцев вперёд. На 16-й минуте периода Николай Владимиров сделал счёт 3:1.

На шестой минуте второго периода Арсений Коромыслов забросил четвёртую шайбу в ворота сборной Казахстана. На исходе двадцатиминутки Никита Михайлов довёл счёт до крупного.

В начале третьего игрового отрезка Глеб Семёнов и Евгений Грошев установили окончательный счёт во встрече — 7:1.

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