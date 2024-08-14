Бучневич — о мастер-классе: Шестёркину понравилось, детям понравилось, все были в восторге

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич рассказал о проведении мастер-класса в родном Череповце вместе с вратарём «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорем Шестёркиным.

— Насколько ценно для тебя проводить такие мероприятия в родном городе?

— Я родом отсюда. Понятно, что Череповец не такой большой город и не так часто сюда приезжают игроки мирового уровня. Думаю, это очень важно для детей, которые занимаются в хоккейной школе. Они видят, что есть, куда стремиться, что всё по силам, что реально попасть на тот уровень, на который вышли, допустим, мы с Игорем.

Говорил Шестёркину заранее, чтобы он побольше старался с детьми разговаривать, ведь не факт совсем, что им ещё выпадет возможность с ним вместе поработать. Поэтому надо было создать атмосферу, чтобы они не стеснялись задавать вопросы. Я посматривал на него – он так и делал. В итоге ему понравилось, детям понравилось. Все были в восторге, — сказал Бучневич «Чемпионату».