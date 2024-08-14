«У нас прекрасные места». Бучневич рассказал, почему любит проводить лето в Череповце

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич ответил на вопрос, почему любит проводить лето в родном Череповце и устраивает в городе мастер-классы для детей.

— Почему твои летние планы из года в год связаны только с Череповцом?

— Семья, родные, друзья. У нас прекрасные места. 100 километров от города отъезжаешь – кругом дикие леса, много речек. Очень красиво. На природе мне нравится проводить время. Вот я не знаю даже, знают ли жители больших городов запах настоящего шашлыка на мангале, — сказал Бучневич «Чемпионату».

Напомним, в нынешнем сезоне Бучневич провёл 80 матчей, в которых забросил 27 шайб и отдал 36 результативных передач, набрав в общей сложности 63 очка. Всего за свою карьеру за «блюзменов» Павел записал в свой актив 206 (83+123) баллов в 216 матчах.