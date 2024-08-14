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Плющев — о новом составе ЦСКА: армейским духом там не пахнет

Плющев — о новом составе ЦСКА: армейским духом там не пахнет
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил перспективы ЦСКА в грядущем сезоне. Армейцы сильно обновили состав, а на должность главного тренера пригласили Илью Воробьёва.

«Подбор игроков хорошего среднего уровня – это ещё не та команда, которая может претендовать на самые высокие места. Команда делается, а не собирается. Сумеет ли Воробьёв сделать из ЦСКА ту команду, которую болельщики привыкли видеть, – большой вопрос. Потому что армейский дух – это армейский дух. А там армейским духом особенно не пахнет.

Нужно по крайней мере знать историю и культуру своего клуба. И знать её настолько досконально и дышать ей, чтобы создавать что-то наподобие того, что было. Я не уверен, что Воробьёв сможет это сделать», — цитирует Плющева «Татар-информ».

Напомним, ЦСКА является многократным чемпионом страны и трёхкратным обладателем Кубка Гагарина. Первый матч в новом сезоне армейцы проведут со «Спартаком» 5 сентября.

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