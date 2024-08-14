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«Адмирал» забросил три шайбы и обыграл «Авангард» в товарищеском матче

«Адмирал» забросил три шайбы и обыграл «Авангард» в товарищеском матче
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В Минске на стадионе «Олимпик-Арена» прошёл товарищеский матч между «Авангардом» и «Адмиралом». Победу в матче одержали владивостокцы со счётом 3:1.

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
14 августа 2024, среда. 15:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 3
Адмирал
Владивосток
0:1 Шэн – 04:00 (5x4)     0:2 Шевченко – 36:48 (5x5)     0:3 Старков – 40:57 (5x5)     1:3 Коледов – 48:38 (5x5)    

Единственный гол в составе омичей забил Павел Коледов. В составе «Адмирала» отличились Павел Шэн, Александр Шевченко и Степан Старков. Дальневосточники забросили три шайбы к 41-й минуте игры и вели со счётом 3:0. Отметим, что «Авангард» проводил матч без ряда своих лидеров.

Эта победа стала третьей для «Адмирала» в текущем межсезонье. «Авангард» потерпел первое поражение на предсезонке.

Напомним, 12 августа во время матча с минским «Динамо» Рид Буше столкнулся с игроком соперников, после чего смог встать и добраться до скамейки самостоятельно, однако до конца матча он так и не появился на льду. Его место в тройке нападающих первого звена с Линденом Веем и Александром Яремчуком занял Игорь Мартынов.

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